W Szkole Podstawowej w Zawadzie odbyło się spotkanie klasowe rocznika 1970. Absolwenci placówki wydarzenie rozpoczęli od sprawdzenia obecności i zwiedzania swoich dawnych klas i korytarzy szkolnych.

W spotkaniu uczestniczą także nauczyciele, w tym pani Eulalia Czeronko nauczycielka języka rosyjskiego, która z uśmiechem na twarzy wspomina naukę w latach ’80:

Współorganizatorką spotkania klasowego była Marzena Rezulak-Muth, która zaznacza, że decyzja o zorganizowaniu zlotu była spontaniczna:

Absolwentka szkoły, Sylwia Grzyb mówi, że przygotowania do zlotu absolwentów trwały kilka miesięcy. Jak dodaje, tego typu spotkania są doskonałą okazją do tego by wrócić wspomnieniami do młodzieńczych lat:

Dodajmy, że w szkole w Zawadzie spotkały się dwie równoległe klasy, w grupie niegdyś były 42 osoby, podczas zlotu pojawiła się połowa uczniów.