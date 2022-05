Siatkarze nowosolskiej Astry rozpoczęli od zwycięstwa turniej finałowy o awans do I ligi, którego są gospodarzami. Popularne „Koliberki” pokonały po ciekawym i emocjonującym pojedynku Anioły Toruń 3:2.

Pierwszy set na przewagi na rywala do 24. W drugim miejscowi wyrównali do 19. W trzeciej partii lepsze były Anioły do 18, zaś dwa ostatnie sety padły łupem nowosolan, do 21 oraz tie-break do 4:

W sobotę w drugim dniu rywalizacji Astra zagra o godz. 16.00 z BAS-em Białystok.