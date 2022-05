Coraz więcej gorących, beatowych propozycji na rynku. Ewidentne ocieplenie w zestawieniu zwiastują nowe piosenki Shakiry z Rauwem Alejandro, oraz teamu Deepend, Bunt Leo Stannard. W tym gronie także Sam Smith, Ava Max i panowie Robinson, Rema i Jason Derulo!

SHAKIRA; RAUW ALEJANDRO Te Felicito

Kultowa kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów prezentuje nowy singiel i teledysk 'Te Felicito’ wraz z supergwiazdą muzyki latynoskiej Rauwem Alejandro! Utwór reggaeton z elementami funku został wydany wraz z teledyskiem, w którym Shakira tworzy swojego idealnego mężczyznę – Rauwa Alejandro. Rauw (i jego robot-alter ego) dołączają do Shakiry w elektryzującej choreografii. Klip wyreżyserowany przez Jaume de la Iguana został nakręcony w Barcelonie.

DEEPEND; BUNT; LEO STANNARD Kids

’Kids’ to najnowszy numer od Deepend, BUNT. i Leo Stannard, do którego każdy z Artystów wnosi swoje własne, niepowtarzalne brzmienie. Tworząc sielankową, ale nieco nostalgiczną atmosferę, muzycy wprowadzają nas w wiosenny klimat. Utwór pochłania słuchacza od pierwszych dźwięków i łagodnie przenosi w świat wolności i dziecięcej radości.

SAM SMITH Love Me More

’Love Me More’ to szczere spojrzenie na relację Sama Smitha z samymi sobą. To podróż ku samopoznaniu i szczęściu. W nagraniu Smith ponownie połączyli siły ze sprawdzonymi współpracownikami – Jimmym Napesem i Stargate’em. Teledysk do utworu nakręcił Luke Monaghan (’Too Good At Goodbyes’, 'Writing’s On The Wall’), Smith natomiast zajęli się współreżyserią. Wideo, które rozgrywa się w samym sercu Londynu, to opowieść o wyzwoleniu i radości.

AVA MAX Maybe You’re The Problem

Obwołana jedną z nadziei światowego popu, Ava Max, prezentuje energiczny singel 'Maybe You’re The Problem’. Piosenka zapowiadana jest jako gorący, wakacyjny hymn.

Piosence towarzyszy gorący klip, który wyreżyserował Joseph Kahn. Kahn dla Avy Max wcześniej nakręcił teledysk do piosenki 'Torn’ z 2019 r. Teraz połączyli siły przy nowym singlu gwiazdy popu.

– Świetnie się bawiłam przy tworzeniu tego kawałka. Nowa muzyka, nad którą pracuję, jest najbardziej osobistą, jaką kiedykolwiek stworzyłam. Nie mogę się doczekać, kiedy się nią z wami podzielę – dodaje 28-letnia wokalistka.

Magazyn 'Forbes’ umieścił Avę Max na prestiżowej liście ’30 najlepszych przed 30′.

ROBINSON & JASON DERULO; REMA Ayo Girl (Fayahh Beat)

Światowa supergwiazda, zdobywca wielu Platynowych Płyt, Jason Derulo, połączył siły z belgijskim Artystą i producentem Robinsonem oraz pionierem gatunku afrorave Remą, by stworzyć wyjątkowy singiel 'Ayo Girl (Fayahh Beat)’!

– Po tym jak Jason skontaktował się ze mną w sprawie nowego utworu, spotkaliśmy się w studiu i od razu złapaliśmy wspólny język. Wskoczyłem za mikrofon, żeby wnieść trochę swojej energii do numeru. Zrobiliśmy naprawdę świetną piosenkę, przy tworzeniu której świetnie się bawiliśmy i myślę, że to doskonale słychać – powiedział Rema.

– Rytmy afrobeat na nowo ożywiły moją obsesję na punkcie muzyki. Dlatego byłem tak podekscytowany faktem, że stworzyłem tę piosenkę razem z Robinsonem i Remą. Mam nadzieję, że pokochacie ją tak samo jak ja – podsumował Jason Derulo.

