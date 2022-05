W niedzielę żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów Wlkp., w kolejnym meczu PGE Ekstraligi podejmą na swoim torze zespół zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa.

W składzie gorzowskiej drużyny zabrakło Szymona Woźniaka, który po upadku środowym ćwierćfinale IMP nie jest zdolny do jazdy i – jak mówi trener Stali Stanisław Chomski – na razie nie wiadomo kiedy powróci na tor.

Miejsce Szymona Woźniaka zajmie Wiktor Jasiński, który do tej pory był zawodnikiem rezerwowym. Wydawałoby się, że zwolnienie pozycji pod numerem 16 to doskonała okazja do wstawienia na te pozycję Timi Salonena. Fin jednak nie pojawi się w składzie gorzowskiej drużyny.

Tymczasem na stadionie im. Edwarda Jancarza pojawi się bardzo silna drużyna.

Mecz Moje Bermudy Stali z zielona-energia.com Włókniarzem w niedzielę o godz. 16.30.