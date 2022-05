Funkcjonariusze Straży Granicznej z Tuplic zatrzymali pięciu cudzoziemców pod zarzutem próby nielegalnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy. Syryjczyków i Egipcjan wiózł autem obywatel Mołdawii – poinformowała w czwartek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło w środę (4 maja br.) na jednej z dróg prowadzących do Niemiec w pow. żarskim. Samochodem osobowym kierował 41-letni Mołdawianin. Wraz z nim jechało dwóch Egipcjan bez dokumentów oraz dwóch Syryjczyków mających w paszportach rosyjskie wizy i stemple rosyjskiej kontroli granicznej.

„Obcokrajowcy przyznali, że zamierzali wyjechać z Polski do Niemiec. Szkopuł w tym, że próbowali to zrobić wbrew przepisom, bez uprawniających do tego dokumentów”