Maturzyści piszący w czwartek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym musieli wykazać się m.in. znajomością funkcji liniowej i kwadratowej, figur geometrycznych i własności liczb rzeczywistych. W tym roku po raz pierwszy przygotowano arkusze egzaminacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Opublikowany w czwartek przez Centralną Komisję Egzaminacyjną arkusz zawierał 35 zadań, w tym 28 zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W pozostałych zdający sam musi udzielić odpowiedzi i poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych i z prostego kalkulatora.

Zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach, wykonać obliczenia procentowe. Należało też umieć rozwiązywać równania i nierówności.

Część zadań wymagała znajomości pojęcia funkcji liniowej i umiejętności korzystania z ich własności, a także znajomości własności funkcji kwadratowej, np. znalezienia miejsca zerowego w funkcji liniowej określonej danymi, podanie wzoru funkcji w postaci kanonicznej, jeśli wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w podanym punkcie. Były także zadania z własności ciągów arytmetycznego i geometrycznego.

Maturzyści musieli w zadaniach zastosować wiadomości z rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. podobieństwa figur, kątów wpisanych i opisanych w okręgu i własności kątów.

Część zadań zamkniętych dotyczyło np. obliczenia pola figury, na którego składa się romb wpisany w okrąg oraz łuk okręgu zakończony dwoma przeciwległymi wierzchołkami rombu. Zadania dotyczyły również m.in. obliczenia pola trójkąta równobocznego i równoległoboku oraz objętości graniastosłupa i pola powierzchni ostrosłupa.

Część z zadaniami otwartymi zaczęła się od nierówności kwadratowej. Trzeba było również np. rozwiązać zadanie dotyczące obliczenia sumy wyrazów ciągu arytmetycznego, rozwiązać nierówność z jedną niewiadomą, a także obliczyć miarę kąta trójkąta z wykorzystaniem cech podobieństw trójkątów.

Zadanie otwarte z rachunku prawdopodobieństwa polegało na obliczeniu prawdopodobieństwa wylosowania dwóch liczb z danego zbioru dziewięcioelementowego, których iloczyn jest równy 24.

Twórcy arkusza egzaminacyjnego najwyżej (można było otrzymać 5 punktów) ocenili zadanie polegające na obliczeniu wartości współczynników funkcji kwadratowej określonej danym wzorem, mającej jeden punkt wspólny z prostą y.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 45 punktów: za każde zdanie, zależnie od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów.

W tym roku po raz pierwszy przygotowano arkusze dla uczniów z Ukrainy – treściowo były one tożsame z arkuszami dla pozostałych maturzystów, ale treść zdań wraz z wszystkimi instrukcjami i poleceniami przetłumaczono na język ukraiński.

W czwartek obok blisko 290 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym przystąpiło też ok. 35 tys. absolwentów z lat ubiegłych. Chęć przystąpienia do polskich egzaminów maturalnych zadeklarowało także 41 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., po ataku Rosji na Ukrainę.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są tylko na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie w środę 11 maja.

W tym roku po raz pierwszy absolwenci technikum i branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

W tym roku abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzyści swoje wyniki poznają 5 lipca br. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki matur.

Maturzysta, który zakwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura jest kilkustopniowa.

Abiturient, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 23 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.