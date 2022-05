Kwiecień przyniósł kolejny spadek bezrobocia w województwie lubuskim.

Jak wylicza Aneta Janecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy, na koniec miesiąca w całym regionie zarejestrowanych było niewiele ponad 17 tys. bezrobotnych.

W stosunku do kwietnia ubiegłego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 5,7 tys. osób, czyli aż o 25 procent:

Co ważne, bezrobocie zmniejszyło się w kwietniu we wszystkich lubuskich powiatach i to mimo – jak zaznacza Aneta Janecka – mniejszej liczby ofert pracy i aktywizacji zawodowej:

Dodajmy, że najmniejszą stopę bezrobocia mamy obecnie w Gorzowie, Słubicach i Świebodzinie, a więcej informacji na temat sytuacji na lubuskim rynku pracy można znaleźć na stronie internetowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy: www.wup.zgora.pl