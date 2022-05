Trzech żużlowców Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. wystąpiło w ćwierćfinałach Indywidualnych Mistrzostw Polski.

Z tej trójki w półfinale może wystartować Wiktor Jasiński, który zajął piąte miejsce w turnieju w Łodzi.

Startujący również w Łodzi Mateusz Bartkowiak zdobył 6 punktów i zajął 10 miejsce. O wielkim pechu może mówić Szymon Woźniak, który startował w Gdańsku. Po regulaminowych 20 wyścigach wraz z trzema innymi zawodnikami miał 10 punktów i wraz z nimi przystąpił do wyścigu dodatkowego o 4 premiowane awansem miejsce. Niestety, na trzecim okrążeniu atakujący go Oskar Fajfer spowodował upadek swój i Woźniaka za co został wykluczony z powtórki. Żużlowiec gorzowskiego klubu o własnych siłach powrócił do parkingi, ale do powtórzonego wyścigu nie przystąpił i został sklasyfikowany na 6 pozycji. Dodajmy, że na drugim miejscu w gdańskim ćwierćfinale uplasował się wychowanek Stali, obecnie zawodnik Wilków Krosno Rafał Karczmarz.