Trzebiechów laureatem w konkursie prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Przypomnijmy, lubuską gminą w której odnotowano najwyższy procent spisanych obywateli jest Sulechów, który otrzymał za to nagrodę. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przyznał także po jednej nagrodzie specjalnej w każdym województwie, dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym. – W województwie lubuskim to wyróżnienie przyznano właśnie nam – mówi Izabella Staszak, wójt gminy Trzebiechów.

Wyłonionym zwycięzcom konkursu, łącznie 96 gminom z całej Polski, zostały przyznane nagrody główne oraz nagrody dodatkowe w postaci sprzętu elektronicznego.