Koszykarze SKM-u Zastalu Fatto Deweloper Zielona Góra wygrali z Energą Hutnik Koszykówka 63-62 w turnieju finałowym Mistrzostw Polski juniorów. Tylko wygrana minimum dziesięcioma punktami dawałaby zielonogórzanom szansę na walkę o miejsca 1-4. W takim wypadku powalczą jednak jutro o miejsce 5.

Mecz od początku był wyrównany, choć zielonogórzanie w pewnym momencie przestali rzucać osobiste, a rywale zaczęli odskakiwać. Do przerwy jednak to SKM prowadził 33-31 po „trójce” w ostatniej akcji Rafała Szpakowskiego. W drugiej części zielonogórzanie zdawali sobie sprawę, że czas ucieka, a oni muszą mieć co najmniej 10 punktów przewagi, stąd momentami z obu stron gra bardzo chaotyczna.

Ciekawie było w ostatnich sekundach meczu. Energa Hutnik prowadziła 62-61, ale zielonogórzanie zdobyli dwa punkty, nie doprowadzili do dogrywki, w której mogli uzyskać przewagę i awans, więc wygrali jednym punktem. Tym samym SKM, mimo dwóch wygranych w grupie B turnieju finałowego w poniedziałek powalczy z WKK Wrocław o miejsce piąte. Ten mecz o godz. 12:15.

O siódme miejsce powalczy GTK Gliwice z Akademią Koszykówki Komorów, o piąte wspomniany SKM Zastal z WKK Wrocław. W półfinałach zagrają Enea Basket Junior Poznań z Energą Hutnik Koszykówka, oraz Gdyńska Akademia Koszykówki z Nawrotem Śląsk Wrocław. Mecz o trzecie miejsce i finał we wtorek.