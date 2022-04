Żużlowcy Moich Bermudów Stali Gorzów wygrali z Zooleszczem GKMem Grudziądz 51-39 wyjazdowy mecz 5 kolejki PGE Ekstraligi.

Początkowo mecz był wyrównany, ale od 6 wyścigu gorzowianie zdominowali zespół z Grudziądza.

Zaczęło się od wygranej Stali – Vaculik i Woźniak wieźli 5-1, ale na ostatnich metrach Jakobsen wyprzedził tego drugiego i gorzowianie na dzień dobry prowadzili 4-2.

Bieg młodzieżowy to mocna odpowiedź młodzieży z Grudziądza – wprawdzie na początku prowadził Bartkowiak ze Stali, ale najpierw na II łuku I okrążenia objechał go Łobodziński, a później to samo zrobił Pludra. GKM wygrał 5-1 i prowadził 7-5.

W III biegu spotkali się liderzy obu zespołów – Pedersen prowadził przez cały bieg i przyjechał przed Thomsenem i Zmarzlikiem. Czwarty Krakowiak. Remis 3-3, GKM wygrywa 10-8.

Kolejny wyścig to kolejny remis. Wygrał Kasprzak, za nim dwójka gorzowian – Hansen i Bartkowiak, na końcu Łobodziński. Przed pierwszym równaniem toru było 13-11 dla gospodarzy.

Bieg nr 5 to kontra Stali – Vaculik i Hansen przywożą 5-1, a za ich plecami przyjeżdżają Jakobsen i Krakowiak. Teraz na prowadzeniu Stal 16-14.

Gorzowianie powtórzyli podwójne prowadzenie bieg później – Woźniak i Thomsen nie dali szans Pedersenowi i Pludrze i wynik meczu brzmiał 21-15 dla ekipy Stanisława Chomskiego.

Druga seria startów zakończyła się remisem po wygranej Zmarzlika i po II serii startów Stal nadal prowadziła 24-18.

Po równaniu Stal nie zwolniła – powiększyła najpierw przewagę do 8 punktów, bo Vaculik przyjechał przed Pedersenem, a trzeci był Hansen, a w 9 biegu miała już nawet 12 punktów przewagi, 33-21. A to dlatego, że Thomsen i Woźniak pokonali podwójnie Kasprzaka i Pawlickiego.

36-24 było po 3 serii startów i komplet kibiców na stadionie w Grudziądzu był mocno rozczarowany.

W 11 biegu GKM wygrał dopiero drugi raz drużynowo, 4-2, ale Stali już krzywdy nie zrobili. Gorzowianie spokojnie zwyciężyli 12 punktami.

Punkty dla GKMu: Pawlicki 1+1, Kasprzak 11+1 w 6 startach, Jakobsen 7+1, Pedersen 13 w 7 biegach, Łobodziński 3, Pludra 4+1, Krakowiak 0.

Punkty dla Stali: Woźniak 8+1, Thomsen 11+1, Vaculik 10+2 w 4 startach, Hansen 9+1, Zmarzlik 10+1 w 4 biegach, Bartkowiak 2+1, Stojanowski 1, Jasiński 0.