Biuro Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze wyszło do szkół w mieście z projektem pod hasłem: „Na przerwie razem”. Jest to inicjatywa, która ma na celu zadbać o więzi i relacje między uczniami. Chodzi przede wszystkim o integrację młodzieży i stworzenie im do tego odpowiedniej przestrzeni.

W szkołach pojawiły się specjalne strefy relaksu. -Tu uczniowie między lekcjami mogą odpocząć i spędzić ze sobą wolny czas – mówi Karolina Bazydło-Stodolna z zielonogórskiego Biura Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom:

Projekt podsumowano w 16 szkołach w Zielonej Górze, w placówkach poza stworzeniem stref relaksu udało się zrealizować kilka remontów:

Joanna Habza z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze mówi, że strefy relaksu są doskonałą przestrzenią do integracji uczniów, co widać podczas przerw między lekcjami:

Uczennice zielonogórskiego „Lotnika” podkreślają, że udział w projekcie był dobrym pomysłem. Jak mówią, każda szkoła powinna stworzyć taką przestrzeń swoim uczniom:

Dodajmy, że projekt był realizowany także w roku ubiegłym.