Wracamy do tematu.

Tomkowi Blatkiewiczowi z Lubniewic towarzyszę medialnie od osiemnastu lat. Niepełnosprawny lekkoatleta z Lubniewic wielokrotnie udowadniał sobie i innym, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych.

Dzięki wieloletnim ciężkim treningom uwieńczonym znaczącymi sukcesami Tomek i jego najbliżsi uwierzyli, że dotychczasowe życie niepełnosprawnego może być lepsze i dawać wiele okazji do satysfakcji i dumy. Bohater reportażu nie jest już niepełnosprawnym zakompleksionym Tomkiem z lubniewickiego rynku, ale osobą, którą się podziwia i bierze z niej przykład.

To był trzeci reportaż o Tomku emitowany na antenie Radia Zachód. Nagrany po powrocie z paraolimpiady w Londynie w 2012-stm roku. Zdobył wtedy brązowy medal, który był 30-stym zdobytym przez polską reprezentację. Za jakiś czas rozpoczęły się przygotowania do udziału w paraolimpiadzie w Rio de Janeiro. Minęło kolejnych 10 lat. Co wydarzyło się z życiu portowca przez ten czas opowiemy w rozmowie po emisji audycji.

Z albumu Tomka Blatkiewicza.