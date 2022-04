Kościół katolicki obchodzi dziś Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia ustanowił święty Jan Paweł II w 2000 roku, w odwołaniu do objawień siostry Faustyny Kowalskiej, na prośbę samego Jezusa.

„Dotknięcie ran Jezusa w Niedzielę Miłosierdzia uświadamia nam, że Jego miłość jest dla każdego”, podkreśla proboszcz warszawskiej bazyliki Świętego Krzyża ksiądz Bartosz Pikul.

„Nie ma takiej sytuacji, z której nie moglibyśmy powstać, wyzwolić się. Nie ma takiego trudnego zadania, którego nie moglibyśmy z Chrystusem rozwiązać. Czasami pada pytanie, czy zasługuję na miłość Jezusa? Nikt nie zasługuje na miłość Jezusa, na nią nie można sobie zasłużyć – ona jest dana darmo, każdemu. Trzeba w nią tylko uwierzyć. Nie ma takiego grzechu, którego Pan by nie przebaczył. Trzeba zbliżyć się do Jego ran, te rany są dla nas.”

– wyjaśnia ksiądz Bartosz Pikul.

Jezus mówił do świętej siostry Faustyny w „Dzienniczku”

„W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat.”

– przypomina siostra Jolanta Pietrasińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.

„Możemy korzystać z łask, które są przypisane do form kultu Bożego Miłosierdzia, jakie przekazała nam siostra Faustyna, czyli: czci obrazu Jezusa Miłosiernego, Święta Miłosierdzia Bożego, Koronki do Miłosierdzia Bożego, modlitwy w godzinie Miłosierdzia, czy głoszenia tego Orędzia. Do tego Pan Bóg przywiązuje ogromne łaski, choćby do Święta Miłosierdzia Bożego, które jest najwyższą formą uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Przecież Jezus obiecuje, że dusza, która w tym dniu przystąpi do „źródła” Miłosierdzia Bożego, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.”

– przypomina siostra Jolanta Pietrasińska.

W Święto Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach, główna Msza święta odprawiona zostanie pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego o godz. 10:00 przy ołtarzu polowym.

Transmisję z tej Eucharystii będzie można oglądać w TVP1.

Również wtedy zostanie poświęcony kolejny Dzwon Nadziei, który przekazany zostanie, tym razem, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough w Australii. Hasłem tegorocznego Święta są słowa „Miłosierdzie nadzieją dla świata”, nawiązujące do trwających przygotowań do dwudziestolecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, które będziemy obchodzić w sierpniu tego roku.

W Gnieźnie, odbywać się będzie drugi dzień ogólnopolskiego dziękczynienia za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Głównym punktem dziękczynienia będzie suma odpustowa o godz. 10.00 na placu św. Wojciecha. Przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi prymas Polski abp Wojciech Polak.

Święto patronalne Caritas

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest również świętem patronalnym Caritas. Tradycyjnie w tym dniu w całej Polsce prowadzona jest zbiórka na cele charytatywne. Jest ona przeznaczona na te miejsca, które stały się domem dla wielu potrzebujących. W tym roku Święto Miłosierdzia obchodzone jest pod hasłem „Dzień dobra”.