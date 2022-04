W I lidze piłkarzy ręcznych w grupie B w lubuskich derbach AZS UZ pokonał w Zielonej Górze Zew Świebodzin 31:30. Pierwsza połowa spotkania była wyrównana do 12 minuty. Potem inicjatywę przejęli gospodarze i w 21 minucie po bramce Juliana Reszczyńskiego prowadzili 15:11. Równo z syreną kończacą pierwsza połowe meczu do bramki Zewu trafił Tyberiusz Chałupka i było 18:15. Druga część spotkania rozpoczęła sie od udanych akcji świebodzinian, którzy w 39 minucie po bramce Kamila Nogajewskiego prowadzili 22:21. Akademicy opanowali sytuację i po 47 minutach, gdy bramkarza Zewu pokonał Robert Góral wygrywali 26:24. Zew jednak nie rezygnował i w 58 minucie, gdy trafił Daniel Mieszkian – goście prowadzili 30:29. Dwie ostatnie akcje należały do gospodarzy, a na listę zdobywców bramek wpisali się Chałupka i na 8 sekund przed końcową syreną Reszczyński. Zew miał jeszcze szanse na remis, ale rzutu wolnego już po regulaminowym czasie na bramkę nie zamienił Nogajewski: