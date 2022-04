Kolejna pomoc wolontariuszy z Niemiec trafiła do Gorzowa. Dary w Gorzowie są przeładowywane i pojadą do Ukrainy. Są przeznaczone do ośrodków dla dzieci upośledzonych. – To jest przede wszystkim żywność o długim terminie przydatności do spożycia oraz środki czystości – informuje Wioleta Tazbir, wolontariuszka z Niemiec.

Krystian Dobski, wolontariusz, który w Gorzowie przygotowuje transport do Ukrainy mówi, że Łuck jest miejscem docelowym tej pomocy, ale na miejscu jest ona rozdysponowywana dalej.

Wolontariusze zapewniają, że to nie ostatnia pomoc z Niemiec, którą zorganizowali i zapowiadaja kolejne transporty z pomocą.