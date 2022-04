Dziesięciu lubuskim druhom Ochotniczej Straży Pożarnej przyznano emerytalne świadczenia ratownicze. To dodatek w wysokości 200 złotych miesięcznie, który co roku będzie waloryzowany. – Jest to uhonorowanie pracy strażaków – ochotników – powiedział starszy brygadier Patryk Maruszak, lubuski komendant PSP.

– To jest podkreślenie ważnej roli strażaków – ochotników – powiedział Andrzej Staroszczuk, komendant OSP w Mirocinie Górnym, gdzie świadczenia wręczono pierwszym strażakom OSP z województwa lubuskiego.

Wczoraj także jedenaście jednostek OSP otrzymało promesy nowych wozów bojowych, które będą zakupione z budżetu centralnego przy pomocy lokalnych samorządów.