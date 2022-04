W Mirocinie Górnym odbyło się w piątek przekazanie promes na 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Łączny koszt ich zakupu to prawie 9 mln zł – poinformował dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.

Promesy otrzymały jednostki OSP w: Mirocinie Górnym, Nowogrodzie Bobrzańskim, Suchej, Gostchorzu, Wyszanowie, Lutolu Suchym, Pszczewie, Skwierzynie, Niegosławiu, Goli i Ołoboku.

Zakup samochodów strażackich zostanie sfinansowany przez samorządy lokalne przy dużym udziale środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W uroczystości w Mirocinie Górnym wzięli udział m.in. wojewoda lubuski Władysław Dajczak, europoseł Elżbieta Rafalska, poseł Elżbieta Płonka i Lubuski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Patryk Maruszak.

Podczas wystąpienia wojewoda lubuski mówił, że w woj. lubuskim funkcjonuje 348 jednostek OSP, w tym 150 będących częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

„To prawie 10 000 druhów, którzy uczestniczą w różnorodnych akcjach. To wielki dobytek, długoletnie doświadczenie, i ogromny wkład w bezpieczeństwo mieszkańców. Cieszę się, że jako przedstawiciel rządu mogę wspierać i dalej będę wspierał wszystko to, co robicie, ponieważ zasługujecie na najlepszy sprzęt”