Siatkarze drugoligowej Astry Nowa Sól wygrali w Wieluniu w pierwszym meczu turnieju półfinałowego o awans do I ligi z MKS-em Andrychów 3:0. Pierwszego seta nowosolanie wygrali do 20, a kolejne do 14 i 16. Spotkanie trwało 70 minut. Jutro i pojutrze dwa kolejne mecze z udziałem Astry. W sobotę nowosolanie zagrają z Arką Tempo Chełm, a w niedzielę z gospodarzem turnieju WKS-em Wieluń. O dzisiejszym meczu z MKS-em Andrychów i kolejnym spotkaniu mówi Norbert Śron – szkoleniowiec Astry Nowa Sól: