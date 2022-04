Na warszawskim Lotnisku Chopina obecnie nie ma znaczących opóźnień w startach i lądowaniach samolotów – poinformowała w piątek PAP rzeczniczka tego portu Anna Dermont. Jak przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, średnie opóźnienie samolotów przewoźnika wynosi ok. 20 minut.

„Obecnie nie ma znaczących opóźnień w rejsach samolotów na Lotnisku Chopina” – przekazała Dermont.

Stołeczny port od kilkunastu dni odnotowuje opóźnienia w przylotach i odlotach samolotów z powodu problemów w obsadzie stanowisk kontrolerskich w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Kierownictwa Agencji od kilkunastu dni prowadzi negocjacje z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Związkowcy nie zgadzają się na nowe zasady wynagradzania w PAŻP.

„Z nadzieją czekamy na wyniki rozmów władz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ze stroną związkową. Liczymy na dobrą wolę i odpowiedzialność po obu stronach stołu negocjacyjnego i liczymy na szybkie rozwiązanie tej sytuacji”

– podkreślił Dermont.

Rzeczniczka lotniska wcześniej informowała, że służby na bieżąco monitorują sytuację w porcie w związku z trwającymi opóźnieniami w startach i lądowaniach samolotów ze stołecznego portu. Jak mówiła, „powstała ona niezależnie od zarządzającego portem, a lotnisko stara się, aby ruch był płynny i sytuacja jak najmniej uciążliwa dla pasażerów”.

Jak przekazał PAP rzecznik PLL LOT, średnie opóźnienia samolotów narodowego przewoźnika wynoszą 20 minut.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.