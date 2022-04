Do użytkowania oddany został wspinaczkowy plac zabaw w Trzebielu. Jest to przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa ze zjeżdżalnią. Konstrukcja uzupełniła wyposażenie placu zabaw, który funkcjonuje już od pewnego czasu. – Zastanawialiśmy się czy propozycja przyjmie się wśród młodych użytkowników, ale oni zaczęli korzystać z konstrukcji, zanim ją otworzyliśmy. To doby znak – mówi Justyna Mazur-Franczak, sekretarz gminy Trzebiel.

Dodajmy, że budowa placu dofinansowana jest z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.