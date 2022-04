Lasy to nie tylko miejsce do spacerów czy zbierania grzybów. W lasach możemy także odkrywać historię tych ziem. Między innymi Jan Wojtasik, pasjonat historii i regionu, napisał książkę o Puszczy Tarnowskiej. Jak przystąpić do napisania takiego przewodnika o tym opowie Jan Wojtasik.