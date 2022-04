W Zielonej Górze są trzy punkty pomocy uchodźcom pod patronatem urzędu miasta. Obecnie najbardziej brakuje w nich żywności, a zbyt dużo jest odzieży zimowej – poinformowała dyr. Departamentu Komunikacji Społecznej UM Zielona Góra Monika Zapotoczna.

Punkt dla podmiotów instytucjonalnych prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) przy ul. Zjednoczenia, a ponadto działa punkt pomocy Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać przy ul. Wazów 3, a przy ul. Dolnej 6 punkt prowadzi osoba prywatna.

Do punktu ZGK dostarczane są dary od instytucji, z miast partnerskich i z zagranicy. Do pozostałych punktów pomoc jest pozyskiwana od mieszkańców i instytucji prywatnych i to tam odbywa się pomoc indywidualna. Pozyskiwane są też fundusze z rządowych programów wspierających uchodźców.

Jak przekazał pełnomocnik ds. bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Miasta Zielonej Górze Mirosław Szwed, obecnie ograniczone są ilości żywności, a zbyt dużo jest odzieży zimowej.

„Najpilniejsze potrzeby to wciąż zbiórka żywności i odzieży letniej dla dzieci i kobiet”

– dodał.

Zasoby z punktu ZGK są dystrybuowane do magazynu wojewódzkiego w Skwierzynie i do dwóch pozostałych miejskich punktów pomocowych, które wydają je indywidualnie potrzebującym.

Dodatkowo z ZGK produkty są dostarczane do tymczasowego punktu relokacyjnego w hali akrobatycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Urszuli, gdzie tymczasowe schronienie są uchodźcy trafiający do Zielonej Góry.