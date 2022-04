Mieszkańcy Maszewa długo czekają na remont drogi prowadzącej do cmentarza. Wniosek gminy do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie inwestycji znalazł się tylko na liście rezerwowej. Ostatecznie jednak umowę o dofinansowanie podpisano, ale remontu drogi nie będzie. – Do sprawy wrócimy w przyszłym roku, ale tym razem remont przeprowadzimy – zapewnia Dariusz Jarociński, wójt Maszewa.

Gmina Maszewo chciałaby przeprowadzić przetarg na remont drogi jeszcze w tym roku. Dofinansowanie, jakie samorząd otrzyma to prawie 2/3 kosztów inwestycji.