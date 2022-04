Żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów zremisowali wyjazdowe spotkanie drugiej rundy PGE Ekstraligi z Fogo Unią Leszno 45-45. W spotkaniu, aż 9 razy mieliśmy biegi remisowe!

Gonitwa pierwsza bez historii, remis, a na przedzie Jason Doyle. Wyścig juniorski najpierw zaczął się od upadku debiutanta w PGE Ekstralidze Maksyma Borowiaka. Zawodnik Fogo Unii został wykluczony, a w powtórce bez większych przeszkód wygrał Hubert Jabłoński. W biegu trzecim pierwsza „trójka” pojawiła się na koncie żużlowca Stali. Najszybszy wówczas był Bartosz Zmarzlik, ale mieliśmy kolejny remis. Po pierwszej serii startów żadna z drużyn nie potrafiła udokumentować przewagi. Wynik 12-12.

Bieg piąty zaczął się od nierównego startu, ostrzeżenie dostał Patrick Hansen, który w powtórce walczył o drugie miejsce z Andersem Thomsenem. Wygrał David Bellego. Znów remis. W kolejnym wyścigu na czele Piotr Pawlicki, z którym walczyli Martin Vaculik i Szymon Woźniak. Zabrakło gorzowianom jednak prędkości na prostych i szósty podział punktów. Na koniec drugiej serii startów przez chwilę zapowiadało się na podwójną wygraną gospodarzy. Parę Janusz Kołodziej/Jason Doyle szybko jednak wyprzedził Bartosz Zmarzlik. Bez niespodzianki – ostatni przyjechał Oliwier Ralcewicz. Po siedmiu wyścigach mieliśmy… siódmy remis. 21-21.

Gonitwa ósma ponownie remisowa. Najszybszy Piotr Pawlicki z Fogo Unii, chodź walczył z nim Anders Thomsen. Impas został przerwany w kolejnym biegu. Najpierw na 4-2 jechali gospodarze. Z powtórki został wykluczony Jason Doyle, który spowodował upadek Szymona Woźniak. O zwycięstwo „koło w koło” walczyli Woźniak i Janusz Kołodziej. Wygrał zawodnik gorzowski, na trzecim miejscu Martin Vaculik. Stal wygrała ten bieg 4-2 i w całym meczu po ośmiu remisach i jednej wygranej prowadziła 28-26. Na koniec trzeciej serii startów mieliśmy powrót do klasyki i kolejny remis, a 3 punkty zdobył Bartosz Zmarzlik. Było 31-29.

Stal odskoczyła w biegu 11, podwójne zwycięstwo przywieźli Szymon Woźniak, Patrick Hansen. Fogo Unia w kolejnym wyścigu zmniejszyła straty do 34-38, wygrał David Bellego, którzy wyprzedził Martina Vaculika na wjeździe w drugie kółko. Przed biegami nominowanymi mieliśmy remis 39-39. Na czele gonitwy trzynastej dwóch reprezentantów gospodarzy – Piotr Pawlicki i Janusz Kołodziej. Punkt dołożył Bartosz Zmarzlik, a czwarty linię mety przejechał Anders Thomsen.

Kapitalnie dla gospodarzy zapowiadał się wyścig czternasty, bo przez długo utrzymywał się wynik 5-1. Parę z Leszna przedzielił jednak Martin Vaculik. Było 43-41. Wiele wydarzyło się w biegu piętnastym. Upadek zaliczył Szymon Woźniak i to na wjeździe w ostatnie okrążenie, a spowodował to Piotr Pawlicki. Najszybciej linię mety minął Bartosz Zmarzlik, za nim Janusz Kołodziej, ale wszyscy czekali na decyzję sędziego co do upadku. Wykluczony został Pawlicki. Stal wygrała bieg 4-2. W cały meczu remis.

Fogo Unia Leszno:

Antoni Mencel – 0, Maksym Borowiak – 0, Hubert Jabłoński – 4, Jaimon Lidsey – 5, Jason Doyle – 7+1, David Bellego – 8+1, Piotr Pawlicki – 10+1, Janusz Kołodziej – 11+1

Moje Bermudy Stal Gorzów:

Oliwier Ralcewicz – 1, Mateusz Bartkowiak – 3+1, Anders Thomsen – 5+1, Patrick Hansen 6+3, Martin Vaculik – 7, Szymon Woźniak – 10+1, Bartosz Zmarzlik – 13