Rano w Kijowie słychać było wybuchy. Eksplozje odnotowano na lewym brzegu Dniepru. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Zgłoszono również pożar w podkijowskich Browarach.

To kolejny ostrzał miasta po wczorajszym ataku rakietowym, w którym zginęła jedna osoba, a kilka trafiło do szpitala. Szef kijowskiej administracji wojskowej Aleksandr Pawliuk poinformował, że dziś zanotowano również 3 uderzenia rakietowe na obiekty w obwodzie kijowskim.

Lokalna administracja ostrzega przed kolejnymi atakami z powietrza i apeluje do wszystkich, którzy opuścili miasto, by wstrzymali się z powrotem jeśli jest to możliwe.

Źródło: PAP/IAR/mpo