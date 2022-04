Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra czekają na start I rundy playoffu Polskiej Ligi Koszykówki. Zaczynają ją już w sobotę, a ich rywalem będzie Śląsk Wrocław.

W rundzie zasadniczej Zastal wygrał ze Śląskiem dwa razy, ale w tym klubie w trakcie sezonu zaszło sporo zmian i teraz to jeden z faworytów ligi.

Najważniejsze, co się zmieniło to przyjście do klubu trenera Andreja Urlepa i rozgrywającego Traisa Trice’a, który został gwiazdą ligi, a w ogóle opinii wielu to najlepszy koszykarz rozgrywek. Śląsk ma teraz szeroką ławkę z dobrymi obcokrajowcami, a również dobrych Polaków(Dziewa, Kolenda, Karolak).

Zmiany ma za sobą też Zastal – główna to pojawienie się miesiąc temu w Zastalu Devyna Marble’a. Po jego przyjściu gra wicemistrzów Polski po obu stronach parkietu wyraźnie się poprawiła. Marble dyryguje świetnie ekipą i skończył się chaos w grze zespołu Olivera Vidina, który szybko wkomponował Amerykanina do drużyny.

Do Zastalu wchodzi też Ousmane Drame choć nie wiadomo, jak będzie wyglądał skład obcokrajowców Zastal w sobotę – nadal nie zapłacono za możliwość gry sześcioma zawodnikami zza granicy i tak może być do końca rozgrywek. A trener będzie znów wybiera z dwójki Drame/Tony Meier.

W każdym razie szykuje się zacięta seria, eksperci są podzieleni w ocenach szans – sami zawodnicy oceniają je na 50/50.

A my rozmawiamy o rywalizacji z wrocławianami ze skrzydłowym Zastalu – Jarosławem Zyskowkim. Na początku rozmowy omawiamy ostatni mecz rundy zasadniczej z Astorią Bydgoszcz, a potem już o meczach z wrocławianami:

Pierwszy mecz Zastal – Śląsk w sobotę o 17:30, transmisja w Radiu Zachód i Radiu Zielona Góra.