MKK Interon Siejko Boruta Zgierz, KS Basket Powiat Pilski i KS Pogoń Mogilno będą rywalami drużyny Onlajners Kangoo Basket w półfinałowym turnieju o wejście do II ligi koszykarzy.

Pokonanie przeciwników to nie jedyny cel przed gorzowianami. Drugi to organizacja turnieju, bo zespól trenera Andrzeja Stefanowicza o awans zagra we własnej hali.

Półfinałowy turniej o wejście do II ligi rozegrany zostanie w dn. 22-24 kwietnia.