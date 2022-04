Lubuscy funkcjonariusze celno – skarbowi udaremnili wwiezienie do Polski ponad 17 ton nielegalnych odpadów.

Jak mówi Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, transport z odpadami zatrzymano do kontroli w okolicach przejścia granicznego w Świecku.

Okazało się, nie był on zgłoszony w systemie SENT, a kierowca nie posiadał odpowiednich zezwoleń na wwiezienie takich odpadów do Polski:

Dodajmy, że od początku roku, lubuscy funkcjonariusze celno – skarbowi udaremnili już 19 prób wwiezienia nielegalnych odpadów do Polski – najwięcej z nich, bo aż 9, miało miejsce w marcu.