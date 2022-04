Wiosna zachęca do wzmożonej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Pamiętajmy, idąc na spacer nie tylko do lasu, ale także do parku czy na plac zabaw przed blokiem, musimy zwracać uwagę na kleszcze niepozorne pajęczaki, których ugryzienie może zakończyć się poważną chorobą.Co wiemy o kleszczach?