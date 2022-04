Rodzicielstwo Państwa Anny i Marcina Szymańskich z Wymiarek jest największym życiowym wyzwaniem i lekcją pokory. Ich codzienność to walka o zdrowie dzieci i w miarę normalne, jeśli w tych okolicznościach to możliwe, życie rodziny.

11 lat temu przyszło na świat ich pierwsze dziecko – bardzo uzdolniona i dziś już zdrowa Martynka. Urodziła się z poważną wadą serca. Pierwsze miesiące były ciągłym zmaganiem o jej życie.

Siedem lat później na świat przyszła Agatka. Rozwój drugiej córki też nie przebiegał prawidłowo. Dziś ma 4 lata i wiadomo, że jest dzieckiem autystycznym. Rodzi to wiele poważnych problemów związanych z codziennością i przyszłością dziecka oraz całej rodziny. To dla nich wielki życiowy egzamin. Zdają go codziennie ucząc się za każdym razem nowych rzeczy.

Z rodzinnego albumu.