Żołnierze 151 batalionu lekkiej piechoty 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (12WBOT) odbyli kolejne ćwiczenia ze 101 batalionem wsparcia 1 Brygady Pancernej US Army stacjonującym obecnie w Skwierzynie – poinformowała w poniedziałek ppor. Anna Jasińska-Pawlikowska z 12WBOT.

Na przykoszarowym pasie ćwiczeń w Skwierzynie żołnierze wspólnie pracowali nad zadaniami z zakresu dowodzenia sekcją, taktyki, rozpoznania, pracy z mapą, a także elementów przetrwania czy budowania bazy. Szkolenie było prowadzone za dnia i w nocy.

Ppor. Jasińska-Pawlikowska przekazała, że to nie pierwszy raz, kiedy skwierzyńscy terytorialsi ćwiczą z kolegami z amerykańskiego batalionu wsparcia, który podobnie jak oni stacjonuje na terenie 35 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Skwierzynie.

„To kolejny etap integracji i wymiany doświadczeń z sojusznikami. Tego typu zajęcia są bardzo atrakcyjne dla obu stron. Kolejny raz mamy okazję uczestniczyć we wspólnym szkoleniu z amerykańskimi żołnierzami i na pewno będziemy kontynuować współpracę”

– powiedział st. chor. Robert Dębski ze 151 batalionu lekkiej piechoty.

Historia 101 batalionu wsparcia US Army sięga 1918 r. i I wojny światowej. Batalion został wówczas zorganizowany we Francji, a rok później przeniesiony do stanu Kentucky w USA. Podczas II wojny światowej wspierał 1. Dywizję Piechoty. Aktualnie jego bazą jest Fort Riley w Kansas.

Batalion ten zapewnia wielofunkcyjną obsługę bojową 1. Brygady 1. Dywizji Piechoty (Zmechanizowanej). Wspierał m.in. operacje bojowe „Pustynna Tarcza” i „Pustynna Burza”. Od 2021 r., w ramach operacji Atlantic Resolve stacjonuje w Skwierzynie.