Запрошую на новини для українців в Любуському воєводстві.
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Слухайте нас на 103 та 106 fm з понеділка по п’ятницю о 11:45 та 16:45.
Запрошую на новини для українців в Любуському воєводстві.
=====
Слухайте нас на 103 та 106 fm з понеділка по п’ятницю о 11:45 та 16:45.
dziennikarka współpracująca z redakcją informacji Polskiego Radia Zachód (🇺🇦 журналіст, який співпрацює з редакцією Польського Pадіо Захід)
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra