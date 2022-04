Byłam zdziwiona, że moi rodacy, po takich przeżyciach wojennych i trudach wielodniowej podróży, odsypiając dosłownie kilkanaście godzin, od razu szukali zatrudnienia – powiedziała w rozmowie z PAP Tatiana Pawelczyk wolontariuszka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Pawelczyk przyjechała do Polski 45 lat temu z Odessy, gdzie została część jej rodziny. Na razie są bezpieczni.

Prababka Tatiany Pawelczyk była Polką a pradziadek Bułgarem. 25-letnia wtedy kobieta wyjechała z Ukrainy, wówczas jeszcze – jak przypomniała – komunistycznej „ukraińskiej republiki rad” zależnej od sowieckiego reżimu w Moskwie.

„Nienawidziłam komunizmu, lubiłam historię i wiedziałam, do czego ten system będzie prowadził. Moje serce wyrywało się w kierunku zachodnim. Przyjechałam do Polski, tu wyszłam za mąż. Przeczuwałam, że nigdy na zawsze do Odessy nie wrócę”