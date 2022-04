Rosyjskie polityczne elity i propaganda od lat dehumanizują Ukraińców – ocenił w niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, apelując do międzynarodowej społeczności naukowej o zbadanie, co doprowadziło do tragedii w Buczy.

Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha.

