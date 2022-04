Duże rozczarowanie na inaugurację żużlowej I ligi w Zielonej Górze. Będący zdecydowanym faworytem Stelmet Falubaz zaledwie zremisował na własnym torze z Aforti Startem Gniezno 45:45.

W pierwszym biegu na pierwszym łuku upadek zanotował Oskar Fajfer ze Startu. Sędzia nakazał powtórkę w pełnej obsadzie. W drugiej odsłonie zwyciężył sam poszkodowany. Drugi był Rohan Tungate, trzeci Antonio Lindbaeck, a stawkę zamknął Jan Kvech. Falubaz przegrywał 2:4.

Wyścig młodzieżowców dla zielonogórzan. Zwyciężył Dawid Rempała, a trzeci z problemami dojechał Fabian Ragus. 2 punkty dla rywali zdobył Marcel Studziński, a ostatni był Mikołaj Czapla. W meczu był remis 6:6.

W trzeciej gonitwie w taśmę wjechał Piotr Protasiewicz. Został wykluczony, a za kapitana zgodnie z regulaminem mógł pojechać junior, w tym przypadku Rempała. Młodzieżowiec nie zdołał jednak wywalczyć w tym wyścigu żadnej zdobyczy. Triumfował Michael Jepsen Jensen, który niespodziewanie przywiózł za plecami Maxa Fricke’a. Trzeci był Ernest Koza. Falubaz przegrał ten bieg 2:4 i w całym meczu przegrywał 8:10.

Czwarta gonitwa to 4:2 dla Falubazu, który doprowadził w meczu do remisu po 12. W tym wyścigu jednak męczył się Krzysztof Buczkowski, który słabo wystartował i później musiał trochę się napocić, aby objąć prowadzenie. Drugi przyjechał Studziński, punkt dla zielonogórzan wywalczył Ragus, a ostatni był Czapla, który pojechał za Szymona Szlauderbacha (dotknął taśmę). Trzeba przyznać, że Falubaz, który nie ukrywa, że chce szybko wrócić do ekstraligi, nie wyglądał najlepiej w pierwszej serii startów.

Piąty bieg to 4:2 dla gości. Znów najlepszy był Fajfer, którego nie zdołał dogonić Tungate. Trzeci przyjechał Szlauderbach, a dopiero ostatni był Protasiewicz. Kapitan Falubazu bardzo słabo rozpoczął te zawody, bo w dwóch startach nie zdobył choćby jednego punktu.

Falubaz odpowiedział i znów wyrównał stan meczu. W szóstym wyścigu najlepszy był Fricke, drugi Lindbaeck, trzeci Rempała, a stawkę zamknął Koza. Był remis 18:18. W czasie tego wyścigu padał już deszcz ze śniegiem i zawody przerwano na kilkanaście minut.

Po wznowieniu rywalizacji warunki do jazdy były trudne i wymagające do końca zawodów. Siódmy i ósmy bieg na remis. Wygrał Jensen, za nim dwaj zielonogórzanie – Kvech i Buczkowski. Ostatni był Czapla. Mieliśmy remis po 21.

Ósmy wyścig to triumf Fricke’a. Na dwóch kolejnych pozycjach gnieźnianie – Fajfer i Szlauderbach. Defekt motocykla zanotował Ragus. Było 24:24.

Dziewiąta gonitwa także zakończyła się podziałem punktów. Niespodziewanie Koza był szybszy od Buczkowskiego i Kvecha. Stawkę zamknął Lindbaeck. W meczu był remis po 27.

W dziesiątym biegu trener Piotr Żyto desygnował Damiana Pawliczaka za Protasiewicza. 23-latek jadąc na trzeciej pozycji zanotował upadek i został wykluczony. W powtórce osamotniony Tungate nie dał rady wyprzedzić Jensena, który znów okazał się najszybszy. Trzeci przyjechał Studziński. Falubaz przegrał 2:4 i w całym pojedynku przegrywał ze Startem 29:31.

Zielonogórzanie odpowiedzieli podwójnym zwycięstwem w jedenastej gonitwie. Wygrał Kvech, przełamał się Protasiewicz, który przyjechał drugi. Trzeci był Lindbaeck, a ostatni Szlauderbach. Falubaz objął prowadzenie 34:32.

W dwunastym biegu zielonogórzanie dołożyli 4:2 i wyszli na 38:34. Wygrał Tungate, a trzeci przyjechał Rempała. Zielonogórską parę przedzielił Koza, a stawkę zamknął Czapla.

Trzynasty bieg to podwójna wygrana najmocniejszej pary gości – Fajfera z Jensenem. Nie dali oni szans wydawałoby się bardzo silnej parze Falubazu – Buczkowskiemu i Fricke. Start przed biegami nominowanymi doprowadził do remisu 38:38

Czternasta gonitwa na remis. Zwyciężył w końcu w dobrym stylu Buczkowski, ale ostatni przyjechał Kvech. Drugi był Lindbaeck, a trzeci Koza. Przed ostatnim biegiem mieliśmy remis po 42.

Ostatni, piętnasty bieg także zakończył się podziałem punktów. Wygrał Fajfer, a za nim zielonogórscy żużlowcy z Australii – Tungate i Fricke. Stawkę zamknął Jensen. Spotkanie zakończyło się remisem 45:45.

Punkty dla Falubazu: Kvech 6+1, Buczkowski 10+1, Tungate 11, Protasiewicz 2+1, Fricke 9+1, Ragus 2, Rempała 5, Pawliczak 0.

Dla Startu: Lindbaeck 6, Koza 7+1, Fajfer 14, Szlauderbach 2, Jensen 11+1, Studziński 5, Czapla 0, Hellstroem-Bangs ns.