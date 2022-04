Piszą swoje hity na co dzień, nie od święta i choć niektórzy z nich są dopiero na początku swojej kariery, to na bank dają radę! W zestawie propozycji dzisiaj wyjadacze Harry Styles i Shawn Mendes oraz od niedawna obecni na rynku muzycznym Sonia Maselik i Wiktor Dyduła. Zaczynamy od nowej piosenki Lanberry!

LANBERRY Niewygodnie

Lanberry zaskakuje nowym singlem 'Niewygodnie’, który odkrywa jej nieznaną dotąd stronę. Głośno zapowiadaną przez Artystkę zmianę przynosi nowy utwór, który jest efektem jej współpracy z Maurycym Żółtańskim – producentem i współkompozytorem utworu. Niewygodnie, utrzymany w klimatach muzyki offowej, pokazuje alternatywny wymiar twórczości Lanberry.

Do utworu powstał teledysk przygotowany przez duet Dominiki Trybulec i Kacpra Świtalskiego ze Studia Akita. Takiej Lanberry jeszcze nie znacie. 'Niewygodnie’ to kolejny po 'Nocnym Expressie’ singiel zapowiadający nowy album artystki, który ukaże się na przełomie roku 2022 i 2023.

WIKTOR DYDUŁA Koło Fortuny

Wiktor Dyduła dał się poznać szerszej publiczności uczestnicząc w 12. edycji The Voice of Poland, gdzie przykuł szczególną uwagę widzów swoją charyzmą, poczuciem humoru, no i oczywiście wokalnym talentem. Choć ostatecznie w programie zajął 4. miejsce, to nie stanęło mu to na przeszkodzie, by w stu procentach wykorzystać swój rosnący potencjał. Debiutancki singiel Wiktora 'Dobrze Wiesz, że Tęsknie’ szturmem zawojował większość radiowych list przebojów i był najczęściej słuchanym singlem spośród wszystkich wydanych przez finalistów programu.

Po debiutanckim singlu, Artysta solidnie zabrał się do roboty nad solowym materiałem, czego efektem jest najnowszy singiel 'Koło Fortuny’. To przebojowa historia o przewrotnym losie, walce o swój sukces i wiarę w sprzyjający los.

SONIA MASELIK Tylko Tu

Najnowszy singiel Soni Maselik 'Tylko Tu’ opowiada o miłości przepełnionej pasją, namiętnością i pożądaniem. O uczuciu, dzięki któremu jesteśmy w stanie przekroczyć każdą granicę i złamać wszelkie zasady, po to aby znaleźć w drugiej osobie akceptację, zrozumienie i szczęście. O tym, że nieważne jest miejsce, pora i okoliczności w których się znajdujemy, dopóki mamy u swojego boku ukochaną osobę. Jak twierdzi sama Sonia, piosenka jest symbolem jej własnej przemiany – z niepozornej dziewczyny, w pewną siebie kobietę.

SHAWN MENDES When You’re Gone

’When You’re Gone’ to następca wydanego w grudniu singla 'It’ll Be Okay’. Autorami utworu są Shawn Mendes oraz Jonah Shy i Scott Harris, odpowiadający również za produkcję. Do nowego singla powstał teledysk wyreżyserowany przez Jaya Martina, który stworzył także klipy do 'It’ll Be Okay’, 'Mercy’ i 'Stitches’. Ujęcia zostały nakręcone w Toronto oraz Austin podczas występu Shawna na festiwalu SXSW.

27 czerwca Shawn Mendes rozpocznie trasę koncertową koncertem w Portland. Europejska część trasy rozpocznie się koncertem 31 maja 2023 roku w Bolonii we Włoszech. Zaplanowane są dwa koncerty w Krakowie – 19 i 20 czerwca 2023 roku.

HARRY STYLES As It Was

Zwycięzca nagrody Grammy, osiągający platynowe certyfikacje w wielu krajach, Harry Styles, prezentuje swój najnowszy singiel 'As It Was’. Piosenka zapowiada długo oczekiwany 13-utworowy album 'Harry’s House’, który ukaże się 20 maja. W teledysku do singla, który został nakręcony miesiąc temu w Londynie, Harry nawiązał współpracę z Tanu Muino – nominowaną do nagrody Grammy ukraińską reżyserką.

