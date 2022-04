Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi ciągły nabór do służby w Straży Granicznej. W 2022 r. przyjął 20 nowych funkcjonariuszy, a na kolejnych chętnych czeka jeszcze w tym roku 50 etatów – poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.

„Od początku tego roku obowiązują sprzyjające kandydatom regulacje – nie obowiązuje już limit wieku (był do 35 lat), a za pomocą specjalnego modułu kandydat może na bieżąco obserwować poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego”

– powiedziała rzeczniczka.

Nadodrzański Oddział SG zachęca do służby w jego szeregach i radzi, by po złożeniu dokumentów od razu zacząć podnosić swoją sprawność fizyczną, aby nie było potem problemu z przejściem testów sprawnościowych, co niekiedy staje na drodze osobom chcącym zostać strażnikami granicznymi.

Dla usprawnienia naboru we wszystkich placówkach Oddziału wyznaczono osoby, z którymi kandydaci mogą kontaktować się telefonicznie. Numery do nich znajdują się w zakładce „Nabór do służby” na stronie internetowej Nadodrzańskiego Oddziału SG. Można tam także znaleźć wszelkie informacje o naborze i wymaganiach stawianych kandydatom.

Postępowanie kwalifikacyjne, które przechodzi każdy kandydat, jest podzielone na dwa etapy. Podczas pierwszego komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów i przeprowadza wstępną rozmowę. Następnie kandydat przechodzi badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Podczas drugiego etapu odbywającego się w siedzibie Oddziału, kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Po ich pozytywnym zaliczeniu adepci przechodzą badania lekarskie, a na ich podstawie komisja lekarska ustala ich zdolność do służby.

Rzeczniczka zaznaczyła, że Straż Graniczna oferuje stabilne, stałe zatrudnienie i wynagrodzenie na poziomie 4 300 zł netto (dla osób do 26. roku życia 4 670 zł na rękę ). Są też nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe i tzw. mundurówka, a prawa emerytalne nabywa się po 25 latach służby.

„Nasza służba jest przy tym misją dla społeczeństwa, a Straż Graniczna daje możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego oraz perspektywę rozwoju i uzyskania stopnia oficerskiego osobom z wyższym wykształceniem”

– dodała Konieczniak.

Nadodrzański Oddział SG obejmuje zasięgiem działania trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Funkcjonariusze SG uczestniczą także w misjach zagranicznych.