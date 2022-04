Porażki lubuskich siatkarzy w pierwszych meczach turniejów półfinałowych o wejście do II ligi.

A.Z. Iwaniccy Gubin przegrali z WKS-em Volley Wilczyce 2:3 na imprezie, która odbywa się w Walcach.

Pierwszy set dla WKS-u, który zwyciężył do 18. Dwie kolejne partie padły łupem gubinian – kolejno do 23 i 22. W czwartym secie WKS był lepszy do 14, a w tie-breaku do 9.

Spotkanie ocenia trener AZ Iwanickich, Mariusz Muszyński:

W sobotę gubinianie zmierzą się z gospodarzami – SPS Walce.

Z kolei siatkarze AZS-u UZ Zielona Góra przegrali pierwszy meczu innego turnieju półfinałowego o wejście II ligi, który odbywa się w Kleszczowie. Akademicy ulegli Tygrysom Strzelin 1:3.

O przyczynach porażki mówi grający trener AZS-u, Wiktor Zasowski:

W sobotę zielonogórzanie zagrają ze Startem Namysłów.