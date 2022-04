Za kilka dni do Ukrainy wyruszy drugi Konwój Taktyczny dla Ukraińców. To inicjatywa byłych funkcjonariuszy służb mundurowych i ratowników działających w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Lubniewicach. Wolontariusze z Lubuskiego dostarczają w zapalne miejsca pomoc medyczną do szpitali oraz sprzęt taktyczny dla walczących Ukraińców.

Jednym z organizatorów jest Przemysław Matczak, były żołnierz i weteran misji w Iraku, a dziś mieszkaniec Lubniewic. Dary trafią m.in. do Lwowa i Równego:

Sprzęt dla wojskowych zbiera także Zbigniew Ciesielski ze Świebodzina. Z prośbą o pomoc zwróciła się do niego Ukrainka Yunna, której mąż walczy na froncie. Do tej pory świebodziński policjant zorganizował kilka transportów dla Równego. Teraz – za pośrednictwem kolegów z Lubniewic – chce im przekazać kolejne dary:

– Jestem bardzo wdzięczna za pomoc, jaką organizujecie dla mojego męża i jego kolegów – podkreśla Yunna, która z dziećmi przebywa w Sulechowie:

W akcję humanitarną zaangażowała się także nasza radiowa koleżanka Zofia Popielecka. – Historia Yunny i jej rodziny jest mi bardzo bliska – dodaje:

Sytuacja w Ukrainie zmienia się każdego dnia. Przemysław Matczak wraz z kolegami z konwoju cały czas sprawdza, co dzieje się na trasie przejazdu. – Wiele cennych informacji mamy od funkcjonariuszy ukraińskich – dodaje:

Yunna każdego dnia rozmawia z mężem. Niektóre dni są bardzo trudne dla niej. – Muszę być jednak silna – dodaje Ukrainka.

Każdy kto chce wesprzeć organizatorów Konwoju Taktycznego może skontaktować się z WOPR-em w Lubniewicach. Organizatorzy przyjmują dary rzeczowe, ale uruchomili również specjalne subkonto, gdzie można wpłacać pieniądze na ten cel. Więcej informacji można znaleźć także na fejsbuku WOPR.