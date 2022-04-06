Запрошую на новини для українців в Любуському воєводстві.

Любуський національний фонд охорони здоров’я закликає українців робити щеплення від коронавірусу. Вакцинація безкоштовна і доступна для кожної людини, яка приїхала до Польщі після 24 лютого, тобто після початку агресії Росії проти України. Як підкреслила Йоанна Браніцка, речниця Національного фонду охорони здоров’я у Зеленій Гурі, українці можуть знайти необхідну інформацію також на безкоштовній телефонній лінії 989. Консультант надасть всю необхідну інформацію українською мовою.

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Нагадуємо, що існує гаряча лінія 989 і через цю гарячу лінію громадяни України можуть отримати всю інформацію про щеплення українською мовою. Консультант також повідомить зацікавленій особі, де їй можна зробити таку вакцинацію та де можна записатися на певний термін прийому. У пунктах вакцинації громадян України бланки для заповнення можна отримати українською мовою.

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Що мені потрібно зробити, щоб скористатися перевагами безкоштовного щеплення від коронавірусу? Як додає Йоанна Браніцка, необхідно надати документ, що посвідчує особу.

Для того, щоб скористатися з вакцинації за національною програмою щеплення, така особа повинна мати документ, що підтверджує її особу: внутрішній паспорт, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або тимчасовий документ, який засвідчує особу іноземця. Ми заохочуємо цих людей робити щеплення, часто буває, що деякі сім’ї перебувають серед великої кількості інших осіб, тому це буде додатковим захистом від інфекції.

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Також українці отримають другу дозу вакцини безкоштовно. І такі щеплення вже відбулися в Воєвудському спортивно-оздоровчому центрі в Джонкові. На території центру перебуває 200 осіб.

Говорить Вероніка Розенбергер, медсестра в пункті вакцинації. Ми повинні дуже дбати про їхнє здоров’я, тому, що вони зістресовані, втомлені, не вакциновані або вакциновані лише двома дозами. Чому він вирішив прийти сюди провакцинуватися.

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Вальдемар Міхаловський, заступник директора з техніки безпеки та протипожежного захисту воєводського спортивно-оздоровчого центру в Джонкові. Сьогодні у воєводському спортивному-оздоровчому центрі перебуває 200 осіб, серед них понад сто дітей. Вже деякий час ми також вказуємо мешканцям на необхідність таких щеплень. Сьогодні нам вдалося організувати першу кампанію вакцинації.

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Наступна кампанія вакцинації буде запущена вже цього тижня.

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Перші громадяни України звернулися за номером PESEL у Зеленій Гурі. Щоб пришвидшити процес, відділ з питань громадянства міської ради Зеленої Гури вирішив працювати сім днів на тиждень.

– Ми намагаємося допомогти якомога більшій кількості людей, – інформує Малгожата Островська, керівник відділу з питань громадян у міській раді в Зеленій Гурі:

Отримати номер Песель, не є так легко. В Зелену Гору приїхало дуже багато людей. Щоб отримати песель ми були в пятницю вже о сьомій над рано, але на цей час в черзі було близько сотні людей. За день опрацьовують приблизно 30 осіб, так було нам сказано. На жаль, не вдалося цього дня нам оформити квиток на прийом. Наступної пятниці ми змушені знову вистояти в черзі.

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– Система, яку ми прийняли, працює дуже добре, – підкреслює Малгожата Островська:

За період з 16 по 23 березня ми обслужили 1029 громадян України, які звернулися до нас для отримання номера Pesel, та водночас отримання статусу так званого UKAR, що надає дозвіл користуватися всіма правами, що випливають із так званої спец устави, правового акту. Обслуговуємо громадян України в усі дні тижня з понеділка по п’ятницю з 07:30 до 20:00, в суботу та неділю з 08:00 до 20:00.

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Зацікавленість до видачі номерів PESEL дуже велика.

Очікуючи великої зацікавленості у вирішенні питань щодо присвоєння номера Pesel, ми прийняли рішення щодо видачі так званих квитків, які дають право прийти до уряду у визначений день , подати заяву та вирішити питання. Квитки видаються 1 раз на тиждень по п’ятницях о 07:30. Тому телефонувати до відділу з цього приводу попередньо не потрібно.

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Заявники на отримання номеру Песель повинні пред’явити документи, на підставі яких вони перетнули кордон країни. На місці є фотограф, який безкоштовно робить необхідні фотографії для заповнення заявок.

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З середи люди, які прийняли біженців на проживання зі східного кордону до своїх домівок, можуть подавати заявки на виплату допомоги на проживання та харчування громадян України. Дофінансування становить 40 злотих на особу за кожен день перебування. Заявки приймаються в приміщенні колишнього Ламусу за адресою вул. Сікорського в Гожуві Велькопольському. Минулого тижня протягом двох днів за фінансовою допомогою звернулися кілька десятків людей. Говорить Катажина Корицька з уряду міста в Гожуві.

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До нас приходить все більше людей. У перший день до нас звернулося 30 осіб, вчора – 20 осіб, наразі ми отримали близько 15 вже поданих заяв. Звісно, ​​ці заяви, що також дуже є важливим, на даний час охоплюють період від моменту заселення людей до моменту подання заяви, тобто за фактичний період проживання.

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Допомога виплачується максимум за 60 днів перебування біженця. Мешканці Гожува зазвичай приймають під свій дах кілька людей, переважно жінок та дітей.

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Дуже часто ми зустрічаємо випадки, коли місцеві прийняли до себе проживати щонайменше чотирьох людей, дуже часто це навіть 8 осіб чи 7, так що насправді жителі Гожува роблять все, що можуть, надають притулок, переважно для жінок та дітей. Ми розмовляємо з мешканцями, які приходять до нас, вони розповідають свої історії та часто історії людей, яких вони приютили.

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Заяви щодо виплати фінансової допомоги можна подавати з понеділка по п’ятницю.

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Обласна медична палата у Зеленій Гурі організовує курси польської мови для лікарів, які втекли від російської агресії на Україні. Голова палати Мажена Плучинська вважає, що багато з цих людей могли б працювати в лікарнях або медичних закладах Любуського воєводства. «Однак важливо, щоб вони знали польську мову, це є одним із найважливіших елементів подання заявки на право займатися своєю професією», — підкреслює Плючінська:

На сьогодні ми прийняли до складу нашої палати близько 20 перевірених людей, тобто лікарів, які вже хотіли раніше з нами працювати. Це люди, які мають поки що умовне право займатися практикою. У кожного з цих лікарів є опікун. Я перевіряла рівень їх знань з польської мови. І ми дали їм право займатися своєю професією протягом року. Це різні люди, деякі з них тільки закінчили навчання в університеті, а хтось має вже певний досвід, але в нашому воєводстві дуже мало лікарів, тому ця підтримка важлива.

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Мажена Плуцінська зазначає, що в нашій області вже працює кілька десятків лікарів з України, які подали відповідні документи до обласної медичної палати та отримали тимчасове право на практику. На її думку, варто подбати про наступних, адже вони можуть вирішити кадрові проблеми багатьох лікарень чи амбулаторій по всьому воєводству:

Ми хотіли би заповнити наш персонал також лікарями з України. В основному це лікарками, тому що зараз саме вони приїжджають. Але на жаль, поки що не вміють говорити польською мовою і їм було б важко займатися своєю професією. Тому ми повинні засвоїти, що першим кроком є ​​вивчення польської мови. У нас є люди, які готові допомогти нам організувати цей курс, а також у нас є знайомий полоніст, з яким медична палата вже давно співпрацює. Гадаю, що можемо розраховувати і на його допомогу.

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Окружна лікарська палата в Зеленій Гурі хоче розпочати з організації курсів польської мови для близько 25 осіб – лікарів, а також членів їхніх сімей, з якими вони втекли з зруйнованої війною України. Польська медична рада також організовує свій мовний онлайн-курс для лікарів-біженців.