Wataha Zielona Góra w sobotę na stadionie przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze zainauguruje nowy sezon w 2. Lidze Futbolu Amerykańskiego. Pierwszym rywalem Białe Wilki Gdańsk.

Najpierw jednak Wataha zaprezentowała nowego zawodnika. To pochodzący z Maroka Zac Ouelsidi, który został zakontraktowany już w grudniu, ale dopiero teraz, z racji procedur wizowych, mógł pojawić się w Zielonej Górze. Jak sam przyznaje, atmosfera w klubie mu odpowiada:

Prezes Watahy Sebastian Domański przyznaje, że klub jest gotowy do sezonu, Marokańczyk to jedyny obcokrajowiec w składzie, a drużyna Białe Wilki Gdańsk to zespół, który niechętnie zdradza informacje o sobie:

Zapis całej konferencji prasowej:

Mecz Wataha Zielona Góra – Białe Wilki Gdańsk w sobotę o godz. 16.