Prywatna klinika dentystyczna w Ośnie Lubuskim w ramach pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym, świadczy im bezpłatne usługi stomatologiczne. W odruchu serca, Agata Szurmiej, właścicielka kliniki uznała, że taka pomoc uchodźcom może się przydać, a ból zęba nie ma granic, także tych geograficznych.

Agata Szurmiej dodaje, że jeśli pacjenci z Ukrainy kierowani są do kliniki poprzez urząd miasta w Ośnie Lubuskim, to przychodzą z tłumaczem, co pomaga w założeniu dokumentacji medycznej i komunikacji z chorym. Są jednak i tacy, którzy trafiają do kliniki inną drogą. I choć też są przyjmowani, to znacząco utrudniają sprawne funkcjonowanie kliniki.