Otwieramy miesiąc z nową energią – oto nasze muzyczne lokomotywy z dawką potężnego pozytywnego 'kopa’ i ich nowe single! W zestawie nowości piosenki grupy Muse, Def Leppard, The Kooks, nowe nagranie Matta Simonsa oraz nowa propozycja zespołu Wilki!

WILKI Liczysz Się Tylko Ty

Pierwszy singiel to zapowiedź jubileuszowego albumu zespołu Wilki, który ukaże się już tej jesieni. Fani zespołu na pewno nie będą zawiedzeni materiałem na trzydziestolecie zespołu. Płyta 'Wszyscy Marzą O Miłości’ muzycznie jest inspirowana latami 90-tymi, ale bardzo współcześnie ujętymi przez producenta, Kubę Galińskiego, z którym zespół Wilki współpracował już przy utworze 'Na Krawędzi Życia’. Nieco minimalistyczna, nie zawsze gitarowa, zaskakująca i świeża.

– Singiel 'Liczysz Się Tylko Ty’ to piosenka o samotności, tęsknocie i potrzebie bliskości. O tym, że to drugi człowiek nadaje sens naszemu życiu. Ktoś kogo kochamy albo z kim się przyjaźnimy, osoba, z którą dzielimy radości i smutki. I że czasem dopiero nieobecność tej osoby uświadamia nam, jak jest dla nas ważna – mówi Robert Gawliński.

DEF LEPPARD Kick

Def Leppard, legendarna hardrockowa grupa, zapowiada pierwszy album od 7 lat. Płyta zatytułowana 'Diamond Star Halos’ ukaże się 27 maja. Będzie to dwunaste studyjne dzieło brytyjskiego kwintetu. Za produkcję materiału odpowiada wieloletni współpracownik zespołu, Ronan McHugh. Wydawnictwo wypełni 15 zupełnie nowych kawałków, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat. Zaczęło się od wymiany pomysłów w charakterystycznym dla pandemii zdalnym wydaniu. Wokalista Joe Elliott przebywał w Irlandii, basista Rick Savage w Anglii, a gitarzyści Phil Collen i Vivian Campbell oraz perkusista Rick Allen w Stanach Zjednoczonych.

– Zawsze staraliśmy się tworzyć muzykę, która poprawi ludziom nastrój – zauważa frontman. – Chcemy odciąć się od polityki, od wszystkiego, co dzieje się na świecie i z czym musimy się zmagać.

Na pierwszy singiel Def Leppard wybrali wybuchowy utwór 'Kick’. – To utwór o kimś, o kim nie możesz przestać myśleć – tłumaczy Phil. – To fajny numer o obsesji na punkcie drugiej osoby; obsesji, która potrafi zawładnąć życiem. Muzycznie brzmi to tak, jakbyśmy dojrzeli.

MUSE Compliance

Muse powraca z nowym albumem. Zespół podzielił się kolejnym singlem 'Compliance’ i zdradził szczegóły płyty, która będzie nosić tytuł 'Will Of The People’.

Dyskografię Muse zamyka na razie 'Simulation Theory’ wydany w 2018 roku. Od tamtego czasu zespół wydał specjalny film z koncertu, który promował wspomniany krążek, a także reedycję 'Origin of Symmetry’.

THE KOOKS Jesse James

The Kooks zaprezentowali utwór 'Jesse James’ zapowiadający ich nowy album. W klipie do utworu wystąpiła modelka Lottie Moss.

Pionierzy brytyjskiego indie popu, zespół The Kooks, zapowiedzieli premierę swojego szóstego albumu studyjnego na 22 lipca.

MATT SIMONS In Case You Missed It

Utwór zawistuje czwarta studyjny album Artysty zatytułowany 'Identity Crisis’. Płyta trafi do sprzedaży 6 maja. Singiel 'In Case You Missed It’ nagrany we współpracy z producentem „Better Tomorrow”, Hampusem Lindvallem (Zara Larsson, Icona Pop, Sigala) i długoletnim przyjacielem Chrisem Ayerem, porusza tematy znane z odświeżająco szczerych tekstów Simona – radzenie sobie z niepewnością siebie w związkach.

Matt Simons wystąpi 13 maja w łódzkiej Atlas Arenie w roli supportu przed koncertem 2Cellos.

