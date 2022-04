W niedzielę w przedostatnim meczu fazy zasadniczej siatkarskiej II ligi dojdzie do derbowego spotkania SKS Kozaryn Gorzów – LBS Bank Janas Logicstics Orzeł Międzyrzecz. Gorzowianie wciąż szanse na utrzymanie w rozgrywkach, ale mogą je stracić jeszcze przed meczem, jeśli w sobotę Trefl Lębork pokona za 3 punkty SPS Słupca. Z szacunkiem o Orle wypowiada się trener SKS Kozaryn, Patryk Baran:

Dla Orła to będzie już spotkanie wyłącznie o prestiż i utrzymanie 3. miejsca w tabeli, bowiem międzyrzeczanie stracili już szanse na awans do turnieju półfinałowego o wejście do II ligi. Kapitan Orła Mariusz Szulikowski nie lekceważy gorzowskiej drużyny, pamięta bowiem doskonale pierwsze spotkanie w Międzyrzeczu, które SKS Kozaryn przy odrobinie szczęścia mógł nawet wygrać:

Początek meczu w hali przy Szarych Szeregów w Gorzowie w niedzielę o 15:00.