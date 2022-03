Choć samorządy mogą się starać o dofinansowania do wielu działań infrastrukturalnych to nie zawsze mogą z nich skorzystać. Problemem jest wyłonienie wykonawcy, bo często po prostu nie ma chętnych do realizacji inwestycji. Zdarza się i tak, że oferenci są, ale żądają za wykonanie inwestycji kwot znacząco przekraczających kosztorys. Gminie Pszczew dopisało ostatnio szczęście, bo bez problemów udało się znaleźć wykonawców dwóch ważnych zadań. – Właśnie jesteśmy po podpisaniu umów na realizację – mówi Józef Piotrowski, wójt Pszczewa.

Józef Piotrowski nie martwi się natomiast terminem zakończenia prac. Jak mówi, rosnące ceny materiałów budowlanych sprawiły, że wykonawcy dążą do jak najszybszego wykonania inwestycji.