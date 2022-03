Ścieżka rowerowa ma połączyć Gościm z Trzebiczem. Teraz szlak prowadzący do Trzebicza z Drezdenka ma prawie 6 km długości. Trasa dla cyklistów biegnie dawnym nasypem kolejowym. – Chcemy, by nasi mieszkańcy bezpiecznie dojeżdżali do pracy czy szkoły, ale by turyści jeżdżąc tą trasa, podziwiali naszą przyrodę – uzasadnia budowę ścieżki Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka.

Warto dodać, że budowa trasy dla rowerzystów z Trzebicza do Gościmia będzie kosztować około 5 milionów złotych. Aż 4,5 miliona gmina otrzymała jako dotację z Polskiego Ładu.