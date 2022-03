Na pierwszy tydzień wiosny przyszykowaliśmy prawdziwie smakowite kąski. Mamy aż 3 wspaniałe solówki – nowa piosenka Sary James, soundtrackowa Tove Lo oraz przebojowy Tom Grennan, do tego dwie super kooperacje – Mabel z Galantis i Jaxem Jonsenm oraz Sanah z Kawiatem Jabłoni!

SANAH; KWIAT JABŁONI Szary Świat

Remedium na obecny trudny czas niech stanie się singlowa piosenka, którą Sanah nagrała wspólnie z zespołem Kwiat Jabłoni.

To opowieść o często brutalnej codzienności, która jednak czasem nabiera pięknych barw. Bo szary świat to przecież świat każdego z nas. Zwykły, codzienny, normalny, smutny, a zarazem piękny świat. To marzenia, dramatyczne i romantyczne historie, wzloty i upadki. To chwile zapomnienia, przeplatane szarą rzeczywistością.

Jako że Artystka nie jest obojętna na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, cały dochód z tego utworu postanowiła przeznaczyć na cel charytatywny. Pieniądze zasilą konto Stowarzyszenia Siemacha – organizacji, która zaangażowana jest w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, w szczególności dzieciom.

TOM GRENNAN Remind Me

Tom Grennan powraca z nowym, gorącym singlem 'Remind Me’. Euforyczny kawałek nagrany w północno-zachodnim Londynie z LostBoy (Griff, Anne-Marie, Dua Lipa) podnosi kurtynę przed tym, co zapowiada się na wielki rok 2022 dla urodzonej w Bedford gwiazdy.

– Chciałem napisać piosenkę, która przypomni mi o momencie mojego życia, w którym zdałem sobie sprawę, że zrezygnowałem z czegoś, co naprawdę zmieniło je w dobry sposób. To piosenka o ponownym spotkaniu. To takie uczucie, gdy jesteś na szczycie kolejki górskiej i myślisz: to jest najlepsze uczucie.

Tom pracuje obecnie nad nową muzyką na swój oczekiwany trzeci albumu.

TOVE LO How Long

Szwedzka wokalistka Tove Lo powraca ze świetnym singlem 'How Long’, który zasili soundtrack drugiego sezonu popularnego serialu 'Euphoria’. Sprawdźcie!

Po melancholijnej balladzie 'Watercolor Eyes’ w wykonaniu Lany Del Rey, Tove Lo uraczyła nas elektryzującym basem i tanecznym zastrzykiem tajemniczej energii w swojej nowej piosence 'How Long’. Jak sama przyznaje, jej nowy utwór porusza tematykę miłości, zdrady i zaprzeczania im, czyli coś, co idealnie wpisuje się w narrację serialu 'Euphoria’.

Tove Lo wraca do Polski i zagra na Open’er Festival 2022

SARA JAMES Nie Jest Za Późno

Miniony rok okazał się przełomowy dla młodziutkiej Sary James, która po sukcesie w finale Eurowizji Junior na stałe zagościła w pierwszej lidze polskich artystów i zaskarbiła sobie sympatię milionów słuchaczy. Debiutancki singiel Sary zatytułowany 'Somebody’ od miesięcy usłyszeć można we wszystkich wiodących stacjach radiowych, ale dla wokalistki to wcale nie powód by osiadać na laurach. Sara właśnie zaserwowała swoim fanom kolejny utwór, 'Nie Jest Za Późno’. To optymistyczna opowieść o tym, że nawet doświadczając gorszych chwil nie należy się zniechęcać, a wręcz przeciwnie – z determinacją i wiarą w siebie wierzyć w swoje cele i marzenia. Sara przekonuje, że bez względu na przeciwności losu zawsze warto iść przez życie z przekonaniem, że to co najlepsze jeszcze przed nami.

Do najnowszego utworu Sary powstał także teledysk, w którym wokalistce towarzyszą jej bliskie przyjaciółki.

MABEL; JAX JONES; GALANTIS Good Luck

’Good Luck’ to euforyczny, hedonistyczny pop z charakterem i elementami house’u. Piosenka o złamanym sercu i kobiecej solidarności, w której Mabel w pełni rozkwitła, stając się supergwiazdą.

– 'Good Luck’ dodaje ci sił, gdy szykujesz się do wyjścia, kiedy z powodu pewnej osoby masz doła, a twoi przyjaciele postanawiają zabrać cię w miasto, byś mogła zapomnieć o tej osobie.

Przywołujący skojarzenia z przebojem Mabel, 'Don’t Call Me Up’, nowy singiel nabiera rumieńców dzięki teledyskowi, który stanowi wizualną kontynuację świata znanego z klipu poprzedniego singla Mabel, 'Let Them Know’. Klub staje się tu czymś więcej niż po prostu miejscem, staje się stanem umysłu.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.