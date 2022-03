W miniony weekend w meczu na szczycie 4 grupy zielonogórskiej klasy A – Delta Sieniawa Żarska przegrała u siebie ze Stalą Jasień 0:5. Przypomnijmy, że obie drużyny są głównymi faworytami do awansu do klasy okręgowej. Teraz obie ekipy zrównały się punktami, jednak ze względu na lepszy bilans to Stal objęła prowadzenie w ligowej tabeli. Tymczasem miejscowi złożyli po sobotnim meczu oficjalny protest do Lubuskiego Związku Piłki Nożnej…

Czego on dotyczy? Wyjaśnia prezes Delty, Łukasz Pokrywiecki:

– Wszystkie ustalenia z klubem Promień Żary zostały z naszej strony wywiązane – zapewnia prezes Stali Jasień Mariusz Sierko, którego poprosiliśmy o odniesienie się do treści protestu:

Faktycznie sprawa została już rozstrzygnięta przez Lubuski Związek Piłki Nożnej. Walkowera nie będzie, a zaistniałą sytuację z formalnego i prawnego punktu widzenia tłumaczy dyrektor biura LZPN, Kamil Żeberski: