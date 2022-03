W Olbrachtowie w gminie Żary oddano dziś do użytku wyremontowany budynek przychodni zdrowia. Przedwojenny jeszcze obiekt stoi na podmokłym gruncie i to powodowało przemakanie ścian i złe funkcjonowanie sanitariatów. Remont sprawił, że przychodnia w środku jest jak nowa. Zadanie do łatwych nie należało – mówi Konrad Matusik z Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach, które prowadziło remont.

Radości z wyglądu wnętrza budynku nie krył Roman Rutkowski, sołtys Olbrachtowa.

Mieszkańcy mówią, że przydałby się jeszcze remont elewacji zewnętrznej budynku. Wójt gminy Żary informuje, że ma to na uwadze.